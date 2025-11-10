Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rielasingen-Worblingen, Lkr. Konstanz) Betrunkener Radfahrer missachtet Rotlicht und verursacht Unfall (07.11.2025)

Rielasingen-Worblingen (ots)

Ein betrunkener Radfahrer hat am Freitagabend auf der Kreuzung Hegaustraße/Lindenstraße/Zeppelinstraße einen Unfall verursacht. Der 48-jährige Radler war gegen 21.30 Uhr mit einem Pedelec auf der Hegaustraße in Richtung Höristraße unterwegs. Auf der Kreuzung zur Lindenstraße/Zeppelinstraße missachtete er die für ihn Rot zeigende Ampel und kollidierte in der Folge mit einem bei Grün querenden Skoda eines 21-Jährigen. Mit der Unterstützung weiterer Zeugen gelang es dem jungen Autofahrer den leicht verletzten 48-Jährigen, der versuchte zu Fuß zu flüchten, bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Ein anschließend bei dem Radler durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Er musste daraufhin eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. An seinem Pedelec entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der Schaden am Skoda dürfte bei etwa 3.000 Euro liegen.

