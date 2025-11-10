Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hüfingen, L 171

Schwarzwald Baar Kreis) Leichtverletzter Motorradfahrer (08.11.2025)

Hüfingen - L 171 (ots)

Während eines Überholmanövers ist es auf der Landesstraße 171 zwischen Mundelfingen und Hausen vor Wald zu einem Unfall gekommen. In Richtung Hausen vor Wald unterwegs, überholte ein 61-Jähriger auf einem BMW-Motorrad einen Mercedes samt Anhänger. Dabei hielt der Zweiradfahrer nicht genug Sicherheitsabstand ein und stieß mit dem Gespann zusammen. Er verletzte sich dabei leicht am Bein und kam in einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro.

