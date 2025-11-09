POL-HS: Polizeibericht 312 vom 09.11.2025
Kreis Heinsberg (ots)
Straftaten
Übach-Palenberg - Diebstahl von Kfz
In der Zeit von Freitag, 07.11. 18:00 Uhr bis Samstag, 08.11.2025, 09:30 Uhr wurde ein in Übach-Palenberg, Auf der Houff, in der Hauseinfahrt geparkter schwarzer Pkw, KIA, Sorento entwendet.
Verkehrsunfälle
Gangelt - Verkehrsunfall mit Verletzten
Am Samstag gegen 16:37 Uhr befuhr ein 72-jähriger Mann aus Gangelt mit seinem Fahrrad den Fahrradweg entlang der Sittarder Straße in Richtung Gangelt. Ein 21-jähriger Mann aus Brunssum wollte zu diesem Zeitpunkt mit seinem Pkw das Parkplatzgelände eines Verbrauchermarktes verlassen und auf die Sittarder Straße einbiegen. Der Pkw-Fahrer übersah den Radfahrer und beide Verkehrsteilnehmer stießen zusammen. Hierbei wurde der Radfahrer leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden.
