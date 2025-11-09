PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht 312 vom 09.11.2025

Kreis Heinsberg (ots)

Straftaten

Übach-Palenberg - Diebstahl von Kfz

In der Zeit von Freitag, 07.11. 18:00 Uhr bis Samstag, 08.11.2025, 09:30 Uhr wurde ein in Übach-Palenberg, Auf der Houff, in der Hauseinfahrt geparkter schwarzer Pkw, KIA, Sorento entwendet.

Verkehrsunfälle

Gangelt - Verkehrsunfall mit Verletzten

Am Samstag gegen 16:37 Uhr befuhr ein 72-jähriger Mann aus Gangelt mit seinem Fahrrad den Fahrradweg entlang der Sittarder Straße in Richtung Gangelt. Ein 21-jähriger Mann aus Brunssum wollte zu diesem Zeitpunkt mit seinem Pkw das Parkplatzgelände eines Verbrauchermarktes verlassen und auf die Sittarder Straße einbiegen. Der Pkw-Fahrer übersah den Radfahrer und beide Verkehrsteilnehmer stießen zusammen. Hierbei wurde der Radfahrer leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

