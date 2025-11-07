POL-HS: Pedelec aus Keller gestohlen
Erkelenz (ots)
Am Bauxhof verschafften sich unbekannte Personen Zutritt in das Kellergeschoss eines Mehrfamilienhauses und drangen dort gewaltsam in ein Kellerabteil ein, aus dem sie nach ersten Erkenntnissen ein Pedelec, Angelzubehör und diverse Alkoholflaschen stahlen. Die Tat ereignete sich zwischen dem 23. Oktober (Donnerstag) und dem 6. November (Donnerstag).
