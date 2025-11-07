PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pedelec aus Keller gestohlen

Erkelenz (ots)

Am Bauxhof verschafften sich unbekannte Personen Zutritt in das Kellergeschoss eines Mehrfamilienhauses und drangen dort gewaltsam in ein Kellerabteil ein, aus dem sie nach ersten Erkenntnissen ein Pedelec, Angelzubehör und diverse Alkoholflaschen stahlen. Die Tat ereignete sich zwischen dem 23. Oktober (Donnerstag) und dem 6. November (Donnerstag).

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

