Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Radfahrer wird von Hund gebissen

Zeugen gesucht

Wegberg-Klinkum (ots)

Am Mittwochnachmittag (5. November) war ein 62 Jahre alter Mann gegen 15.30 Uhr mit seinem Rennrad auf der Straße In Bischofshütte aus Fahrtrichtung In Petersholz unterwegs, als er an einer bislang unbekannten Frau vorbeifuhr, die ihren Hund im Kreuzungsbereich In Bischofshütte / Römerstraße ausführte. Der nicht angeleinte Hund biss dem Mönchengladbacher ins rechte Bein, wodurch er die Kontrolle über sein Rad verlor und auf die Fahrbahn stürzte. Durch den Biss und den Sturz zog er sich Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Die Hundehalterin entfernte sich von der Örtlichkeit. Sie war 45 bis 50 Jahre alt, etwa 175 bis 180 Zentimeter groß und Brillenträgerin. Der Hund hatte ein bräunliches dickes Fell und die Größe und Statur ähnlich eines Schäferhundes. Zur Klärung des Geschehens sucht die Polizei Personen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Angaben zum Vorfall machen können? Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat der Polizei in Geilenkirchen entgegen, Telefon 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

