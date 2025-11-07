PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Radmuttern an mehreren Fahrzeugen gelöst
Zeugensuche

Hückelhoven (ots)

In der Bauerstraße lösten Unbekannte zwischen Mittwochabend (5. November), 18 Uhr, und Donnerstagabend (6. November), 18 Uhr, an insgesamt fünf Pkw mehrere Radmuttern. Zum Teil fehlten die Muttern komplett. Zur Klärung des Geschehens sucht die Polizei Personen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Angaben zur Tat machen können? Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat der Polizei in Geilenkirchen entgegen, Telefon 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

