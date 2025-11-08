PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht der KPB Heinsberg vom 08.11.2025

Heinsberg (ots)

Straftaten

Wegberg - Einbruch in ein Einfamilienhaus

Am Freitag, den 07.11.2025, im Zeitraum von 17.30 Uhr bis 19.02 Uhr brachen unbekannte Personen in ein Einfamilienhaus in Wegberg ein. Die Tatverdächtigen beschädigten die Terrassentür und durchsuchten das Haus. Es wurde Schmuck, Bargeld sowie persönliche Gegenstände entwendet.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem oben genannten Sachverhalt geben können. Zuständig ist in diesem Fall die Kriminalpolizei der Kreispolizeibehörde Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

