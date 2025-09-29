PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: W Polizei sucht Zeugen - E-Scooter-Fahrer verletzt

Wuppertal (ots)

Nachdem ein 19-Jähriger mit seinem E-Scooter am 26.09.2025 (20:40 
Uhr) in Barmen stürzte, sucht die Polizei nach Zeugen und 
Hinweisgebern.

Der junge Mann war in Begleitung eines weiteren 19-Jährigen auf 
seinem Scooter auf der Widukindstraße in Richtung Waldeckstraße 
unterwegs. Als ihm nach seinen Angaben ein blauer Audi RS 
entgegenkam, versuchte er auszuweichen. Dabei stürzten er und sein 
Begleiter zu Boden.

Der Fahrer erlitt eine leichte-, sein Beifahrer eine schwere 
Verletzung.

Der Rettungsdienst brachte beide in ein Krankenhaus.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 
0202/284-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

