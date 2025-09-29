Polizei Wuppertal

POL-W: W Polizei sucht Zeugen - E-Scooter-Fahrer verletzt

Wuppertal (ots)

Nachdem ein 19-Jähriger mit seinem E-Scooter am 26.09.2025 (20:40 Uhr) in Barmen stürzte, sucht die Polizei nach Zeugen und Hinweisgebern. Der junge Mann war in Begleitung eines weiteren 19-Jährigen auf seinem Scooter auf der Widukindstraße in Richtung Waldeckstraße unterwegs. Als ihm nach seinen Angaben ein blauer Audi RS entgegenkam, versuchte er auszuweichen. Dabei stürzten er und sein Begleiter zu Boden. Der Fahrer erlitt eine leichte-, sein Beifahrer eine schwere Verletzung. Der Rettungsdienst brachte beide in ein Krankenhaus. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden.

