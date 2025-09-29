PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: W Schützen Sie Ihr Eigentum - Lassen Sie sich zum Thema Einbruchschutz beraten

Wuppertal (ots)

Ein Einbruch in private Räume, in die eigene Wohnung oder das eigene 
Haus, kann eine große seelische Belastung für die Opfer darstellen. 

Schützen Sie, was Ihnen wichtig ist!

Wir helfen Ihnen dabei: Lassen Sie sich zu technischen Möglichkeiten 
und den richtigen Verhaltensweisen von unseren Experten von der 
Kriminalpolizei beraten. 

Dafür bietet die Polizei in der ersten Woche jeden Monats 
Beratungstermine in Wuppertal, Solingen und Remscheid zum Thema 
Einbruchschutz an. 

Die nächsten Termine finden statt: 

Dienstag, 07.10.2025, von 09:00 bis 15:00 Uhr, Polizeipräsidium 
Wuppertal, Friedrich-Engels-Allee 228,

Mittwoch, 08.10.2025, von 09:00 bis 15:00 Uhr, Polizeiinspektion 
Remscheid, Quimperplatz 1

Donnerstag 09.10.2025, 09:00 bis 15:00 Uhr, Polizeiinspektion 
Solingen, Kölner Straße 26.

Für ein Gespräch oder eine Terminabsprache stehen wir Ihnen unter der
Rufnummer 0202/284-1801 zur Verfügung. Außerhalb der Bürozeiten 
springt ein Anrufbeantworter an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

