Polizei Wuppertal

POL-W: W Schützen Sie Ihr Eigentum - Lassen Sie sich zum Thema Einbruchschutz beraten

Wuppertal (ots)

Ein Einbruch in private Räume, in die eigene Wohnung oder das eigene Haus, kann eine große seelische Belastung für die Opfer darstellen. Schützen Sie, was Ihnen wichtig ist! Wir helfen Ihnen dabei: Lassen Sie sich zu technischen Möglichkeiten und den richtigen Verhaltensweisen von unseren Experten von der Kriminalpolizei beraten. Dafür bietet die Polizei in der ersten Woche jeden Monats Beratungstermine in Wuppertal, Solingen und Remscheid zum Thema Einbruchschutz an. Die nächsten Termine finden statt: Dienstag, 07.10.2025, von 09:00 bis 15:00 Uhr, Polizeipräsidium Wuppertal, Friedrich-Engels-Allee 228, Mittwoch, 08.10.2025, von 09:00 bis 15:00 Uhr, Polizeiinspektion Remscheid, Quimperplatz 1 Donnerstag 09.10.2025, 09:00 bis 15:00 Uhr, Polizeiinspektion Solingen, Kölner Straße 26. Für ein Gespräch oder eine Terminabsprache stehen wir Ihnen unter der Rufnummer 0202/284-1801 zur Verfügung. Außerhalb der Bürozeiten springt ein Anrufbeantworter an.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell