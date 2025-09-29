PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: W Mehrere verletzte Polizeibeamte nach Ruhestörung

Wuppertal (ots)

In der Nacht zu Sonntag (28.09.2025, gegen 01:10 Uhr) griffen nach 
einer aufgelösten Feier mehrere Gäste die Einsatzkräfte an.

Zuvor wurde die Polizei um 00:25 Uhr zu einer Ruhestörung in die 
Straße Kleiner Werth gerufen. Dort fand eine Feier in einer Wohnung 
mit etwa 40 Personen statt. Dem 26-jährigen Wohnungsinhaber wurde die
Auflösung der Veranstaltung angedroht, falls die Nachtruhe nicht 
eingehalten würde.

Da weiterhin laute Musik aus der Wohnung drang, kam es wenig später 
zu einem Folgeeinsatz. Nachdem ein Beamter die Wohnung betrat, 
schubste der 26-Jährige den Polizisten zur Seite, um ihn an der 
Durchsetzung der Maßnahmen zu hindern. In der Folge brachten 
Einsatzkräfte den Mann zu Boden und fesselten ihn. Sodann sprach die 
Polizei Platzverweise gegen die Gäste aus. Sieben Personen folgten 
dem Platzverweis nicht und wurden in Gewahrsam genommen. Ein 
24-jähriger Schwelmer schlug dabei einem Polizisten (21) mit der 
Faust ins Gesicht und verletzte ihn leicht. Ein 27-Jähriger leistete 
Widerstand und beleidigte die Einsatzkräfte.

Als die Polizei gegen 02:30 Uhr einen Einsatz wegen eines 
Verkehrsunfalls an der Straße Zur Schafbrücke wahrnahm, wurden die 
Beamten durch eine 23-Jährige gestört und beleidigt (zeigen des 
Mittelfingers). Die Frau kam den Beamten bekannt vor, da sie zuvor 
Gast der aufgelösten Feier war.

Um sich der Personalienfeststellung zu entziehen, flüchtete die 
23-Jährige in ein Wohnhaus wo sie wenig später angetroffen werden 
konnte. Gegen die anschließende Identitätsfeststellung wehrte sie 
sich, indem sie die Einsatzkräfte kratzte und biss. Die eingesetzten 
Polizistinnen (23, 28 und 29) erlitten dadurch leichte Verletzungen. 
Im weiteren Verlauf wurde sie fixiert und dem Polizeigewahrsam 
zugeführt. Zudem entnahm man der alkoholisierten Frau eine Blutprobe.

Die Polizei fertigte Strafanzeigen u.a. wegen tätlichen Angriffs und 
Widerstand.
Vier Beamte erlitten bei den Angriffen leichte Verletzungen. Zwei von
ihnen konnten ihren Dienst nicht mehr fortsetzen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

