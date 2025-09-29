POL-W: W Zeugen gesucht - Handtaschenraub auf der Albertstraße
Wuppertal (ots)
Am 27.09.2025, gegen 12:45 Uhr, wurde in der Albertstraße ein Handtaschenraub begangen. Eine 89-jährige Frau ging die Albertstraße entlang, als sich ein Unbekannter aus Richtung Gewerbeschulstraße näherte. Der Mann entriss der Seniorin die Tasche und flüchtete in Richtung Heckinghauser Straße. Der Tatverdächtige wird als circa 1,80m bis 1,85m groß und schlank beschrieben. Zur Tatzeit trug er schwarze Oberbekleidung. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 bei der Polizei zu melden.
