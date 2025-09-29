PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: W Zeugen gesucht - Handtaschenraub auf der Albertstraße

Wuppertal (ots)

Am 27.09.2025, gegen 12:45 Uhr, wurde in der Albertstraße ein 
Handtaschenraub begangen.

Eine 89-jährige Frau ging die Albertstraße entlang, als sich ein 
Unbekannter aus Richtung Gewerbeschulstraße näherte. Der Mann entriss
der Seniorin die Tasche und flüchtete in Richtung Heckinghauser 
Straße.

Der Tatverdächtige wird als circa 1,80m bis 1,85m groß und schlank 
beschrieben. Zur Tatzeit trug er schwarze Oberbekleidung.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 
bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

