PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim
Schwarzwald Baar Kreis) Unfall an der Kreuzung Wilhelm- und Bitzstraße (07.11.2025)

Bad Dürrheim (ots)

Auf der Kreuzung Wilhelm- und Bitzstraße hat sich am Freitag, gegen 17 Uhr, ein Verkehrsunfall mit einer Leichtverletzten zugetragen. Eine Vorfahrtsmissachtung war ursächlich für den Zusammenstoß zwischen dem Renault der 72-jährigen Unfallverursacherin und dem VW einer 44-Jährigen. Bei dem Zusammenstoß der beiden Wagen verletzte sich die Seniorin leicht, musste aber in kein Krankenhaus überstellt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 13.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
  • 10.11.2025 – 14:00

    POL-KN: (Hüfingen, B 27 / Schwarzwald Baar Kreis) Auf die Gegenfahrbahn geraten (08.11.2025)

    Hüfingen - B 27 (ots) - Am Samstagmorgen ist ein 25-Jähriger zwischen Hüfingen und Behla, in Richtung Süden in den Gegenverkehr geraten. Bei dem folgenden Unfall zwischen dem Kia des jungen Mannes und einem entgegenkommenden Mercedes Lastwagen entstand Sachschaden in Höhe von circa 17.000 Euro. Dem 34-jährigen Lastwagenfahrer gelang es nicht mehr dem Kia ...

    mehr
  • 10.11.2025 – 14:00

    POL-KN: (Donaueschingen / Schwarzwald Baar Kreis) Auto contra Baum (09.11.2025)

    Donaueschingen (ots) - Zwischen den Donaueschinger Ortsteilen Aufen und Grüningen hat sich am Sonntag, gegen 4 Uhr, eine 46-Jährige leichtverletzt. Die VW-Fahrerin geriet nach rechts von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Durch die Kollision entstand die Verletzung. Ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus, während sich ein Abschleppunternehmen um den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren