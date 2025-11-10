POL-KN: (Bad Dürrheim
Schwarzwald Baar Kreis) Unfall an der Kreuzung Wilhelm- und Bitzstraße (07.11.2025)
Bad Dürrheim (ots)
Auf der Kreuzung Wilhelm- und Bitzstraße hat sich am Freitag, gegen 17 Uhr, ein Verkehrsunfall mit einer Leichtverletzten zugetragen. Eine Vorfahrtsmissachtung war ursächlich für den Zusammenstoß zwischen dem Renault der 72-jährigen Unfallverursacherin und dem VW einer 44-Jährigen. Bei dem Zusammenstoß der beiden Wagen verletzte sich die Seniorin leicht, musste aber in kein Krankenhaus überstellt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 13.000 Euro.
