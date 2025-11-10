POL-KN: (Zimmern ob Rottweil, K 5539
Landkreis Rottweil) Unfall im Gegenverkehr (07.11.2025)
Zimmern ob Rottweil - K 5539 (ots)
Am Freitag sind zwei Autofahrer im Gegenverkehr auf der Kreisstraße 5539 zwischen Stetten und Zimmern ob Rottweil zusammengestoßen. Aus ungeklärter Ursache kam ein 42-jähriger Opel-Fahrer, in Richtung Zimmern ob Rottweil unterwegs, auf die Gegenfahrbahn. Ihm entgegen fuhr ein 61-Jähriger in einem Ford. Glücklicherweise blieb es nach der Kollision bei einem Sachschaden von etwa 20.000 Euro.
