POL-MS: A42 bei Gelsenkirchen: Ohne Führerschein unterwegs - Polizei stoppt 34-Jährigen

Gelsenkirchen (ots)

Am Dienstagmorgen (04.11., 08:05 Uhr) stoppte die Polizei einen 34-Jährigen auf der BAB 42 in Richtung Duisburg, der verbotswidrig rechts am stockenden Verkehr vorbeigefahren ist.

Die Polizisten stoppten den Fahrer und führten eine Kontrolle durch. Der 34-Jährige gab an, keinen Führerschein oder anderes Ausweisdokument bei sich zu haben. Die von ihm angegebenen Personalien stellten sich bei der Kontrolle als falsch heraus. Bei der Durchsuchung des Autos fanden die Polizisten seinen Ausweis, einen fremden Führerschein, sowie einen Teleskopschlagstock und ein Messer. Die Überprüfung der Personalien zeigte, dass der 34-jährige Mann aus Bocholt seinen Cupra ohne gültige Fahrerlaubnis fuhr.

Die Einsatzkräfte untersagten dem 34-Jährigen die Weiterfahrt und stellten sein Auto sicher. Den Mann mit deutscher Staatsbürgerschaft erwartet ein Strafverfahren.

