Polizei Münster

POL-MS: 121 km/h zu schnell auf der Autobahn 31 bei Dorsten - Polizei stellt 3.500 Verstöße fest

POL-MS: 121 km/h zu schnell auf der Autobahn 31 bei Dorsten - Polizei stellt 3.500 Verstöße fest
Münster / Dorsten (ots)

Bereits Ende Oktober (22.10., 22:10 Uhr) hat ein Enforcement Trailer der Polizei Münster bei einer Geschwindigkeitsüberwachung auf der Autobahn 31 bei Dorsten einen BMW mit 241 km/h bei erlaubten 120 km/h gemessen. Das Fahrzeug mit Recklinghäuser Kennzeichen war in Höhe Dorsten auf der Autobahn 31 in Fahrtrichtung Bottrop unterwegs.

Den Fahrer erwartet nun eine Geldbuße, 2 Punkte in Flensburg sowie ein Fahrverbot von drei Monaten.

Im Zeitraum vom 22.10. bis zum 03.11. sind an der genannten Stelle insgesamt 3.500 Verstöße festgestellt worden.

Die Polizei appelliert an alle Verkehrsteilnehmenden: Geschwindigkeitsüberschreitung ist eine der Hauptunfallursachen. Halten Sie sich an die Geschwindigkeitsregeln für einen sicheren Straßenverkehr.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster
Pressestelle

Telefon: 0251/ 275- 1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

