POL-MS: Möglicher Unfall an der Niesertstraße - Polizei sucht Verletzen

Münster (ots)

In der Nacht vom Dienstag vergangener Woche (28.10.) auf Mittwoch (29.10.) soll es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem parkenden Auto und einer unbekannten Person in Mauritz gekommen sein. Die Polizei ist auf der Suche nach der verletzten Person.

Die 52-jährige Eigentümerin des geparkten Autos informierte die Polizei über eine großflächige Beschädigung der Windschutzscheibe ihres Autos. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen ist davon auszugehen, dass es einen Zusammenstoß zwischen dem geparkten weißen Skoda und einem Radfahrer oder E-Scooter-Fahrer gab, bei dem sich dieser verletzte.

Die Polizei bittet die unbekannte Person und mögliche Zeugen, sich unter der Rufnummer 0251 275-0 zu melden.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster
Pressestelle

Telefon: 0251/ 275- 1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

