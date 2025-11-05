Polizei Münster

POL-MS: Nach Verkehrsunfall am 11. September auf der Steinfurter Straße - Polizei sucht weitere Zeugen

Münster (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung "Verkehrsunfall auf der Steinfurter Straße - 32-jähriger Radfahrer schwer verletzt" (ots vom 11.09., 16:30 Uhr - https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11187/6115996).

Nachdem ein 32-jähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall mit einem Pkw am 11. September (12:40 Uhr) auf der Kreuzung Steinfurter Straße/Wilhelmstraße/Lazarettstraße schwer verletzt worden war, dauern die Ermittlungen weiter an.

Die Polizei bittet mögliche weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

