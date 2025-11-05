Polizei Münster

POL-MS: Lkw fährt Lkw auf - 26-Jähriger schwer verletzt

Münster (ots)

Am Dienstagnachmittag (04.11., 15:28 Uhr) ist ein 26-Jähriger auf der Autobahn 30 in Richtung Hannover bei Ibbenbüren mit seinem Lkw an einem Stauende auf einen vorausfahrenden Sattelzug eines 32-Jährigen aufgefahren.

Zeugenaussagen zufolge versuchte der 26-jährige Renault-Fahrer vergeblich, nach rechts Richtung Standstreifen auszuweichen. Bedingt durch die Kollision verletzte sich der 26-Jährige schwer. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Der 32-jährige Lkw-Fahrer wurde bei dem Unfall nicht verletzt.

Im Zuge der Unfallaufnahme sowie Aufräum- und Bergungsarbeiten war die Richtungsfahrbahn Hannover nur einspurig befahrbar.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell