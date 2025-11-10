Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil

Landkreis Rottweil) Einbruch in Schule (08.11.2025)

Rottweil (ots)

Am Samstag ist es zwischen, 10 Uhr und 17 Uhr, zu einem Einbruch in die Römerschule gekommen. Unbekannte verschafften sich gewaltsam Zutritt ins Gebäude. Innerhalb bewegten sie sich durchs Schulhaus und sorgten für Unordnung und Beschädigungen. Über fehlende Gegenstände ist aktuell nichts bekannt. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise zu dem Geschehnis können beim Polizeirevier Rottweil (0741 / 4770) gemeldet werden.

