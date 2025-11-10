PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil
Landkreis Rottweil) Einbruch in Schule (08.11.2025)

Rottweil (ots)

Am Samstag ist es zwischen, 10 Uhr und 17 Uhr, zu einem Einbruch in die Römerschule gekommen. Unbekannte verschafften sich gewaltsam Zutritt ins Gebäude. Innerhalb bewegten sie sich durchs Schulhaus und sorgten für Unordnung und Beschädigungen. Über fehlende Gegenstände ist aktuell nichts bekannt. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise zu dem Geschehnis können beim Polizeirevier Rottweil (0741 / 4770) gemeldet werden.

Rückfragen bitte an:

Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

