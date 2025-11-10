POL-KN: (Rottweil
Landkreis Rottweil) Schneise der Verwüstung (08.11.2025)
Rottweil (ots)
Für eine Schneise der Verwüstung hat ein 42-Jähriger am Samstag gegen 19 Uhr im Bereich "Äußere Alleenstraße" gesorgt. Zuerst randalierte er in einem Supermarkt. Noch bevor die Polizei eintraf hatte sich der deutlich alkoholisierte Mann auf den Weg in die Bahnhofstraße gemacht und beschädigte dort mindestens fünf Autos. Schließlich konnte er von der Polizei in Gewahrsam genommen werden und sieht sich nun mit mehreren Strafanzeigen konfrontiert.
Rückfragen bitte an:
Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell