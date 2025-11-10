Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil

Landkreis Rottweil) Schneise der Verwüstung (08.11.2025)

Rottweil (ots)

Für eine Schneise der Verwüstung hat ein 42-Jähriger am Samstag gegen 19 Uhr im Bereich "Äußere Alleenstraße" gesorgt. Zuerst randalierte er in einem Supermarkt. Noch bevor die Polizei eintraf hatte sich der deutlich alkoholisierte Mann auf den Weg in die Bahnhofstraße gemacht und beschädigte dort mindestens fünf Autos. Schließlich konnte er von der Polizei in Gewahrsam genommen werden und sieht sich nun mit mehreren Strafanzeigen konfrontiert.

