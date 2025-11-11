Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Winterspüren, Lkr. Konstanz) Insgesamt rund 11.000 Euro Blechschaden bei Unfall auf der Bonndorfer Straße (10.11.2025)

Stockach, Winterspüren (ots)

Am Montagvormittag ist es auf der Bonndorfer Straße zu einem Unfall zwischen einem Lieferwagen und einem Auto gekommen. Ein 27-Jähriger fuhr auf der Bonndorfer Straße in Richtung Walpertsweiler. Auf Höhe der Hausnummer 16 setzte er zurück, um in eine Hofeinfahrt zu rangieren. Eine hinter ihm fahrende 43-Jährige fuhr zeitgleich mit einem VW Golf an dem zurücksetzenden Sprinter vorbei, wobei es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Dabei entstand an dem Golf Blechschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro, den Schaden am Sprinter schätzte die Polizei auf rund 3.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell