POL-KN: (KN-Wallhausen) Unbekannter schießt mit Luftdruckwaffe auf Linienbus - Polizei bittet um Hinweise und sucht weitere Zeugen (08.11.2025)

KN-Wallhausen (ots)

Ein Unbekannter hat am Samstagabend auf der Heinrich-von-Tettingen-Straße auf einen Linienbus geschossen. Kurz vor 22 Uhr fuhr ein Bus der Linie 4/13 durch Wallhausen. Auf Höhe der Hausnummer 13 schoss plötzlich ein Unbekannter - mutmaßlich mit einer Luftdruckwaffe - auf eine Scheibe des Busses. Glücklicherweise wurde keiner der Insassen verletzt. Bei einer anschließenden Absuche fanden die Beamten auf Höhe des Anwesens Nummer 22 ein Kugelgeschoss auf.

Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet weitere Zeugen des Vorfalls, Insassen des Busses und insbesondere das Pärchen, das in der Nähe des Einschussloches saß und sonst Personen, die Hinweise auf die Identität des unbekannten Schützen geben können, sich unter der Tel. 07531 995-2222 zu melden.

