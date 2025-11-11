Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Vier verletzte Personen bei Unfall am Waldfriedhof (09.11.2025)

Singen (ots)

Bereits am Sonntagmittag hat sich am Waldfriedhof in der Hilzinger Straße ein Unfall ereignet, bei dem vier Personen verletzt worden sind. Eine 32-Jährige bog mit einem VW Golf vom Parkplatz des Friedhofs nach links ab und übersah dabei einen Ford Kuga einer 35-Jährigen, die in Richtung Südstadt unterwegs war. Durch den Zusammenstoß erlitten sowohl die 63-Jährige Beifahrerin im Golf als auch die 35-Jährige und ihre beide mitfahrenden Kinder leichte Verletzungen. Um die beiden nicht mehr fahrbereiten Autos kümmerten sich Abschleppdienste. Den Schaden am VW dürfte bei etwa 6.000 Euro legen, der Schaden am Ford bei ungefähr 10.000 Euro.

