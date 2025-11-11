Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Auseinandersetzung an der Kreuzung Öschweg/Worblinger Straße - Unbekannter fährt 31-Jährigem über den Fuß und flüchtet (10.11.2025)

Singen (ots)

Am Montagmittag ist es im Bereich Öschweg/Worblinger Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Autofahrer und einem Passanten gekommen. Aufgrund einer Verkehrssituation gerieten ein unbekannter BMW-Fahrer und ein 31-Jähriger in Streit. Nachdem der Unbekannte seinen Gegenüber im Laufe des Disputs erst bedrohte fuhr er anschließend davon und dabei dem 31-Jährigen über den Fuß. Dabei erlitt der 31-Jährige leichte Verletzungen.

Sachdienliche Hinweise auf den unbekannten Autofahrer nimmt das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell