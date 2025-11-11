Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen im Schwarzwald

Schwarzwald Baar Kreis) (07.11.2025)

St. Georgen im Schwarzwald (ots)

Am Freitagmittag hat die Polizei in St. Georgen eine Fahrt beendet, die so nie hätte beginnen dürfen. Gegen 13:30 Uhr stellten die Kollegen auf der Straße "Am Schützen" bei einer Verkehrskontrolle mehrere Verstöße fest. Am Steuer eines Opels saß eine 31-Jährige, die offensichtlich unter Drogeneinfluss stand. Ein Vortest bestätigte den Verdacht, was eine Blutentnahme zur Folge hatte. Weiterhin ermittelten die Beamten, dass die am Opel angebrachten Kennzeichen für einen Fiat ausgegeben und somit verbotenerweise am Auto angebracht waren. Einen gültigen Führerschein konnte die junge Frau ebenfalls nicht vorweisen. Das Auto blieb vorerst an Ort und Stelle stehen.

