Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil
Landkreis Rottweil) Auto zerkratzt - Zeugenaufruf (10.11.2025)

Rottweil (ots)

Am Montag hat im Zeitraum von, 7:45 Uhr, bis, 16:30 Uhr, ein Unbekannter einen Audi zerkratzt. Das grüne Auto stand auf einem Parkplatz an der Altstädter Straße. Der Schaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. Hinweise zu der Sachbeschädigung nimmt das Polizeirevier Rottweil (0741 / 4770) entgegen.

