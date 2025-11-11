Schramberg (ots) - Auf einem Parkplatz an der Berneckstraße hat ein Unbekannter beim Ein- oder Ausparken im Zeitraum von Donnerstag, 18 Uhr, bis Sonntag, 9 Uhr, ein Auto beschädigt. Den Schaden in Höhe von etwa 2.500 Euro an der Heckstoßstange des schwarzen Opels meldete der Unfallflüchtige jedoch nicht. Nach ...

