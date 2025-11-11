Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen, B 33

Schwarzwald Baar Kreis) Unfall an der Abfahrt Villingen Süd (10.11.2025)

VS-Villingen - B33 (ots)

An der Abfahrt der Bundesstraße 33 - Villingen Süd - hat sich am Montag, um 14:15 Uhr, ein Unfall mit einer leichtverletzten Person ereignet. Während ein 23-jähriger Ford-Fahrer die Abfahrt an der Gaskugel in Richtung Villingen befuhr, missachtete an der dortigen Kreuzung mit der Straße "Zollhäusleweg" ein VW-Fahrer dessen Vorfahrt. Der von rechts kommende 52-Jährige stieß seitlich mit dem Ford zusammen. Beiden Wagen waren im Anschluss nicht mehr fahrbereit. Darüber hinaus verletzte sich der 23-Jährige durch die Kollision leicht. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. Der Unfallschaden beläuft sich insgesamt auf etwa 15.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell