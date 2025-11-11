Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Vandalismus und versuchter Einbruch

Iserlohn (ots)

Unbekannte haben am Hegenscheid ein Fahrrad nahe des Flugplatzes gestohlen. Sie flexten das Faltschloss durch, die Tat ereignete sich Montagnachmittag zwischen 14-15 Uhr. Nun werden Zeugen gesucht, die etwas Verdächtiges gesucht haben. Über das Wochenende haben Unbekannte zudem für Glasbruch gesorgt. An der Oestricher Straße wurde das Sichtglas einer Tür und eine Fensterscheibe demoliert, an einer Turnhalle an der Stennerstraße wurden ebenso Glasscheiben beschädigt. "Am Hang" haben Unbekannte gestern zwischen 16.30-18.30 Uhr eine Haustür beschädigt. Sie wollten sich offenbar gewaltsam Zutritt ins Innere verschaffen, scheiterten jedoch. Hinweise nimmt die Polizei in Iserlohn entgegen. (lubo)

