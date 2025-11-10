Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Geschwindigkeitsmessung der Polizei
Meinerzhagen (ots)
Messstelle Meinerzhagen-Haumcher Mühle, L 539 FR Meinerzhagen Zeit 10.11.2025, 7:41 bis 11:45 Uhr Art der Messung: ESO; Gemessene Fahrzeuge 525; Verwarngeldbereich 22; Ordnungswidrigkeitenanzeigen 11; Anzahl der Fahrverbote 0; Höchster Messwert 108 km/h bei 70 km/h außerhalb geschlossener Ortschaft; Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde MK.
