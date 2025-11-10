POL-MK: Geschwindigkeitsmessung der Polizei

Altena (ots) - In der Nacht zum Freitag wurde an der Kirchstraße die Fensterscheibe der ehemaligen Sparkassen-Filiale zerstört. Ein Anwohner hörte in der Nacht einen lauten Knall; am Morgen sah er die kaputte Scheibe und die Reste einer Flasche. Andere Zeugen berichteten von einer größeren Gruppe Jugendlicher. In der Nacht zum Freitag sind Unbekannte in eine Firma an der Hütte in Evingsen eingebrochen. Die Täter ...

