Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Sachbeschädigungen/ Einbruch

Altena (ots)

In der Nacht zum Freitag wurde an der Kirchstraße die Fensterscheibe der ehemaligen Sparkassen-Filiale zerstört. Ein Anwohner hörte in der Nacht einen lauten Knall; am Morgen sah er die kaputte Scheibe und die Reste einer Flasche. Andere Zeugen berichteten von einer größeren Gruppe Jugendlicher.

In der Nacht zum Freitag sind Unbekannte in eine Firma an der Hütte in Evingsen eingebrochen. Die Täter zerstörten ein Fenster, drangen in den Gebäudekomplex ein und durchwühlten sämtliche Räume. Sie zerstörten einen Computermonitor und flüchteten schließlich mit einer kleineren Summe Bargeld. Zwischen Freitag, 11 Uhr, und Samstag, 7.15 Uhr, wurde an der Westiger Straße ein Fenster eines Firmengebäudes beschädigt. Am Freitag um 2.15 Uhr wurde In der Heimecke eine Scheibe des AWo-Kindergartengebäudes eingeschlagen. Ein Zeuge wurde wach und sah einen Jugendlichen mit einem Besen auf der Schulter. Als er ihn ansprach, stellte der Jugendliche den Besen an einem Baum ab und ging weg. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

