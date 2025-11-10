Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Paket gestohlen - Stromkasten aufgebrochen

Schalksmühle/ Halver (ots)

Einem Kunden eines Supermarktes an der Bahnhofstraße wurde am Freitag gegen 14.30 Uhr ein Paket gestohlen. Während er in seinen Einkauf verstaute, ließ der 62-jährige Mann das ein Paket auf dem Tisch liegen. Als er fertig war, vergaß er das Päckchen samt Tablet-PC. Nur Minuten später kehrte er zurück, doch sein Paket war weg. Er erstattete Anzeige bei der Polizei. (cris)

Unbekannte haben am Ober Herweg einen Stromkasten aufgebrochen. Bemerkt wurde der Schaden am Samstag um 12.45 Uhr. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell