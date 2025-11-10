Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch und Bierdiebstahl

Menden (ots)

In der Nacht auf Samstag wollten Unbekannte in ein Vereinsgebäude am Maroeuiler Platz einbrechen. Zwischen 20-10 Uhr hebelten sie an der Tür eines Lagerraumes, gelangten jedoch nicht ins Innere. Nun ermittelt die Kriminalpolizei und bittet Zeugen um Hinweise. (lubo)

Ein Unbekannter ist am Freitagmorgen gegen 2.30 Uhr in eine Garage an der Lerchenstraße eingebrochen. Entwendet wurde Bier aus einem Party-Kühlschrank. (cris)

