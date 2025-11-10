Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Einbrecher unterwegs
Balve (ots)
Freitagabend wurde zweimal in Garbeck eingebrochen. Zwischen 19.30-22.15 Uhr drangen Unbekannte in ein Einfamilienhaus an der Karrenstraße ein und durchwühlten das Gebäude, nun fehlt Bargeld. 18.40-19.10 Uhr Ähnliches an der Tannenstraße, doch hier blieb es beim Versuch: die Unbekannten hebelten an einem Fenster, kamen jedoch nicht ins Gebäude. Die Polizei in Menden sucht nun aufmerksame Zeugen, die am Freitagabend etwas beobachtet haben. (lubo)
