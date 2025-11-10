POL-MK: Einbrecher unterwegs

PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Balve (ots)

Freitagabend wurde zweimal in Garbeck eingebrochen. Zwischen 19.30-22.15 Uhr drangen Unbekannte in ein Einfamilienhaus an der Karrenstraße ein und durchwühlten das Gebäude, nun fehlt Bargeld. 18.40-19.10 Uhr Ähnliches an der Tannenstraße, doch hier blieb es beim Versuch: die Unbekannten hebelten an einem Fenster, kamen jedoch nicht ins Gebäude. Die Polizei in Menden sucht nun aufmerksame Zeugen, die am Freitagabend etwas beobachtet haben. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

