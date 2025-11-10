PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch und Vandalismus

Lüdenscheid (ots)

An der Alten Rathausstraße sind unbekannte Täter in der Nacht auf Sonntag in ein Wohnhaus eingedrungen. Haus- und Wohnungstür brachen sie gewaltsam auf, nun fehlen Bargeld, Schmuck und ein Telefon.

In der Nacht auf Sonntag haben Unbekannte eine Baustellentoilette an der Fontanestraße sprichwörtlich zerlegt, die Toilette samt Inhalt lag auf der Straße verteilt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die etwas beobachtet haben. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 10.11.2025 – 06:43

    POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung

    Meinerzhagen (ots) - Pressemitteilung über die Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung 2025 im südlichen Kreisgebiet MK 1. Messstelle Ort Meinerzhagen-Hösinghausen L 539 FR Valbert Zeit 09.11.2025, 08:00 Uhr bis 13:15 Uhr Art der Messung: Radar 0 ESO 1 Laser 0 ProViDa 0 Gemessene Fahrzeuge 720 Verwarngeldbereich 91 Ordnungswidrigkeitenanzeigen ...

    mehr
  • 10.11.2025 – 06:37

    POL-MK: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei

    Lüdenscheid/ Iserlohn/ Hemer (ots) - 1. Messstelle Lüdenscheid, Schlittenbacher Straße; Zeit 07.11.2025, 12:50 bis 15:05 Uhr; Art der Messung: Radar; Gemessene Fahrzeuge 368; Verwarngeldbereich 23; Ordnungswidrigkeitenanzeigen 1; Anzahl der Fahrverbote 0; Höchster Messwert 51 km/h bei 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft; Fahrzeugart Pkw; Zulassungsbehörde GM. 2. Messstelle Lüdenscheid, Honseler Bruch; Zeit ...

    mehr
  • 07.11.2025 – 13:58

    POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung

    Märkischer Kreis (ots) - Pressemitteilung über die Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung 2025 im Kreisgebiet MK 1. Messstelle Ort Plettenberg-Ohle, B236 (Lennestraße) Zeit 07.11.2025, 08:05 Uhr bis 12:30 Uhr Art der Messung: Radar 0 ESO 1 Laser 0 ProViDa 0 Gemessene Fahrzeuge 697 Verwarngeldbereich 71 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 55 Anzahl ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren