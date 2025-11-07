Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung
Märkischer Kreis (ots)
Pressemitteilung über die Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung 2025 im Kreisgebiet MK
1. Messstelle
Ort Plettenberg-Ohle, B236 (Lennestraße) Zeit 07.11.2025, 08:05 Uhr bis 12:30 Uhr Art der Messung: Radar 0 ESO 1 Laser 0 ProViDa 0 Gemessene Fahrzeuge 697 Verwarngeldbereich 71 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 55 Anzahl der Fahrverbote 6 Höchster Messwert 83 km/h bei 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart Pkw Zulassungsbehörde MK Bemerkungen
2. Messstelle
Ort Nachrodt-Wiblingwerde, Hagener Straße Zeit 07.11.2025, 07:30 Uhr bis 12:45 Uhr Art der Messung: Radar 0 ESO 1 Laser 0 ProViDa 0 Gemessene Fahrzeuge 3305 Verwarngeldbereich 200 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 19 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 75 km/h bei 50 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde MK Bemerkungen
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell