Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Fahrzeuge geplündert

Kierspe / Meinerzhagen (ots)

Unbekannte haben in der Nacht auf Donnerstag mehrere Fahrzeuge in Kierspe und Meinerzhagen geplündert. In Meinerzhagen knackten sie die Heckklappe eines Transporters in der Fröbelstraße und gelangten so an Werkzeuge. In Kierspe war man Am Hedberg, in der Waldheimstraße und an der Friedrich-Ebert-Straße aktiv. Auch hier wurden gewaltsam die Fahrzeugtüren aufgehebelt, es kam zur Entwendung von Werkzeugen und weiteren Gegenständen. Die Polizei ermittelt nun zu den Vorfällen und bittet Zeugen um Hinweise. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

