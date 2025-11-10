Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei
Lüdenscheid/ Iserlohn/ Hemer (ots)
1. Messstelle Lüdenscheid, Schlittenbacher Straße; Zeit 07.11.2025, 12:50 bis 15:05 Uhr; Art der Messung: Radar; Gemessene Fahrzeuge 368; Verwarngeldbereich 23; Ordnungswidrigkeitenanzeigen 1; Anzahl der Fahrverbote 0; Höchster Messwert 51 km/h bei 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft; Fahrzeugart Pkw; Zulassungsbehörde GM.
2. Messstelle Lüdenscheid, Honseler Bruch; Zeit 07.11.2025, 15:15 bis 17 Uhr Art der Messung: Radar; Gemessene Fahrzeuge 253; Verwarngeldbereich 6; Ordnungswidrigkeitenanzeigen 1; Anzahl der Fahrverbote 0; Höchster Messwert 57 km/h bei 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft; Fahrzeugart PKW; Zulassungsbehörde MK.
3. Messstelle Lüdenscheid, Lennestraße; Zeit 07.11.2025, 17:40 bis 19:15 Uhr; Art der Messung: Radar; Gemessene Fahrzeuge 813; Verwarngeldbereich 13; Ordnungswidrigkeitenanzeigen 4; Anzahl der Fahrverbote 0; Höchster Messwert 77 km/h bei 50 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft; Fahrzeugart PKW; Zulassungsbehörde MK.
4. Messstelle Iserlohn-Kalthof, Kalthofer Straße Zeit 08.11.2025, 10:20 bis 12:10 Uhr; Art der Messung: Radar; Gemessene Fahrzeuge 515; Verwarngeldbereich 37; Ordnungswidrigkeitenanzeigen 14 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 80 km/h bei 50 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft; Fahrzeugart PKW; Zulassungsbehörde UN.
5. Messstelle Hemer-Deilinghofen, Hönnetalstraße; Zeit 08.11.2025, 12:35 bis 14:05 Uhr; Art der Messung: Radar; Gemessene Fahrzeuge 222; Verwarngeldbereich 26; Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0; Anzahl der Fahrverbote 0; Höchster Messwert 45 km/h bei 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft; Fahrzeugart PKW; Zulassungsbehörde EN.
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell