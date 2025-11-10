PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei

Lüdenscheid/ Iserlohn/ Hemer (ots)

1. Messstelle	Lüdenscheid, Schlittenbacher Straße;
Zeit				07.11.2025, 12:50 bis 15:05 Uhr;
Art der Messung:		Radar;
Gemessene Fahrzeuge		368;
Verwarngeldbereich		23;
Ordnungswidrigkeitenanzeigen	1;
Anzahl der Fahrverbote		0;
Höchster Messwert		51 km/h bei 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft;
Fahrzeugart		Pkw;
Zulassungsbehörde	GM.

2. Messstelle Lüdenscheid, Honseler Bruch; Zeit 07.11.2025, 15:15 bis 17 Uhr Art der Messung: Radar; Gemessene Fahrzeuge 253; Verwarngeldbereich 6; Ordnungswidrigkeitenanzeigen 1; Anzahl der Fahrverbote 0; Höchster Messwert 57 km/h bei 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft; Fahrzeugart PKW; Zulassungsbehörde MK.

3. Messstelle	Lüdenscheid, Lennestraße;
Zeit				07.11.2025, 17:40 bis 19:15 Uhr;
Art der Messung:		Radar;
Gemessene Fahrzeuge		813;
Verwarngeldbereich 		13;
Ordnungswidrigkeitenanzeigen	4;
Anzahl der Fahrverbote		0;
Höchster Messwert		77 km/h bei 50 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft;
Fahrzeugart		PKW;
Zulassungsbehörde	MK.
4. Messstelle	Iserlohn-Kalthof, Kalthofer Straße
Zeit					08.11.2025, 10:20 bis 12:10 Uhr;
Art der Messung:		Radar;
Gemessene Fahrzeuge		515;
Verwarngeldbereich 		37;
Ordnungswidrigkeitenanzeigen	14
Anzahl der Fahrverbote		0
Höchster Messwert		80 km/h bei 50 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft;
Fahrzeugart		PKW;
Zulassungsbehörde	UN.
5. Messstelle	Hemer-Deilinghofen, Hönnetalstraße;
Zeit				08.11.2025, 12:35 bis 14:05 Uhr;
Art der Messung:		Radar;
Gemessene Fahrzeuge		222;
Verwarngeldbereich 		26;
Ordnungswidrigkeitenanzeigen	0;
Anzahl der Fahrverbote		0;
Höchster Messwert		45 km/h bei 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft;
Fahrzeugart		PKW;
Zulassungsbehörde	EN.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

