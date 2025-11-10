POL-MK: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei

Kierspe / Meinerzhagen (ots) - Unbekannte haben in der Nacht auf Donnerstag mehrere Fahrzeuge in Kierspe und Meinerzhagen geplündert. In Meinerzhagen knackten sie die Heckklappe eines Transporters in der Fröbelstraße und gelangten so an Werkzeuge. In Kierspe war man Am Hedberg, in der Waldheimstraße und an der Friedrich-Ebert-Straße aktiv. Auch hier wurden gewaltsam die Fahrzeugtüren aufgehebelt, es kam zur Entwendung von Werkzeugen und weiteren Gegenständen. Die ...

mehr