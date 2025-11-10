Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Gewahrsam nach Bedrohung

Einbrecher gesucht

Kierspe (ots)

Samstagnachmittag wurde die Polizei durch Zeugen zum Springerweg gerufen, da ein Mann dort Jugendliche mit einer vermeintlichen Schusswaffe bedroht hätte. Eine Gruppe Jugendlicher berichtete von einem Mann, der mit einem silbernen Gegenstand in der Hand Bedrohungen ausgesprochen hatte. Durch eine präzise Personenbeschreibung konnte die Polizei einen 24 Jahre alten Kiersper wenige Straßen weiter antreffen, er war deutlich alkoholisiert und hatte eine silberne Taschenlampe bei sich, jedoch keine Waffe. Er wurde in Gewahrsam genommen, nun wird wegen Bedrohung gegen ihn ermittelt.

In der Nacht auf Samstag sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus am Margarethenweg eingebrochen. Sie entwendeten mehrere Gegenstände, darunter Werkzeug und einen Laptop. Nun ermittelt die Kripo und bittet Zeugen um Hinweise. (lubo)

