Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Autos geknackt
Plettenberg (ots)
In Selscheid haben unbekannte Täter sich an zwei Fahrzeugen zu schaffen gemacht. Freitagmittag waren sie im Bereich Solmbecke unterwegs und stahlen Jacken aus einem abgestellten Fahrzeug, an der Straße "Selscheid" wurde versucht, ein Transporter aufzubrechen. Hier blieben sie erfolglos, die Polizei bittet nun Zeugen um Hinweise. (lubo)
