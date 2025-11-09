PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pirmasens - PKW Aufbruch

Polizei Pirmasens (ots)

Im Zeitraum vom 07.11.2025, 22:30 Uhr bis zum 08.11.2025, 14:00 Uhr, wurde an einem geparkten weißen Dacia Lagan mit Meißener Kfz-Kennzeichen (MEI) die rechte Seitenscheibe von einem unbekannten Täter eingeschlagen. Das Auto wurde durchwühlt. Nach ersten Überprüfungen fehlt nichts aus dem Fahrzeug. Hinweise auf den Täter liegen bislang nicht vor.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder Täter geben können, oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631-36915199 oder per Email pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 0631 369-15007 oder -15199
E-Mail: pdpirmasens.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell

