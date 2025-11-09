Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pirmasens - Unfallflucht auf Firmengelände

Polizei Pirmasens (ots)

Am 06.11.2025, gegen 16:30 Uhr, soll laut Zeugen ein weißer Sprinter einen PKW beim Rangieren beschädigt haben, der auf dem Firmengelände der Firma Auto Gronow in Pirmasens-Gersbach, Windsberger Straße 1, abgestellt war. Es liegen weitere Hinweise vor, dass es sich um einen Amazon-Fahrer gehandelt haben könnte. Die Ermittlungen hinsichtlich des Verursachers laufen. Bislang liegen noch keine Hinweise auf das Kennzeichen und die Person des Fahrers vor.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder Täter geben können, oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631-36915199 oder per Email pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips

