Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pirmasens - mit E-Scooter unter Drogeneinfluss gefahren

Polizei Pirmasens (ots)

Durch die Streife konnte am 08.11.2025, gegen 04:10 Uhr, ein E-Scooter ohne Versicherungskennzeichen in der Hauptstraße in Pirmasens festgestellt werden. Im Verlauf der durchgeführten Verkehrskontrolle konnte ermittelt werden, dass für den E-Scooter trotzdem eine Versicherung bestand. Auch konnten bei dem 34-jährigen Fahrer drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Ein Test war positiv auf Amphetamin. Eine Blutprobe wurde entnommen. Der Fahrer muss mit einem hohen Bußgeld rechnen.

