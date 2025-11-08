Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Versuchter Einbruch in Drogeriemarkt Müller

Pirmasens (ots)

Durch eine Mitarbeiterin wurde ein versuchter Einbruch in der Nacht zum 07.11.2025 mitgeteilt. Unbekannte (r) Täter haben über Nacht versucht, eine Scheibe mit einem Hammer einzuschlagen, was jedoch misslang. In der Nähe des Tatortes konnte das mutmaßliche Tatwerkzeug gesichert werden. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die Hinweise zu einem möglichen Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder per E-Mail unter pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell