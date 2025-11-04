PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Mehrere Ermittlungsverfahren gegen "Autoschieber"

Pirmasens (ots)

Am Montagnachmittag (3.11.2025) wurde die Polizei in den Bereich des Medicenter am Dr.-Robert-Schelp-Platz gerufen. Zeugen meldeten verdächtige Personen an einem Fahrzeug. Als Einsatzkräfte um kurz nach 16 Uhr eintrafen, waren gerade drei Männer damit beschäftigt, einen Renault Clio von der Zeppelinstraße in die Steinstraße zu schieben. Ein vierter Mann steuerte das Auto. Bei der anschließenden Kontrolle konnten beim 20-jährigen Fahrzeuglenker Anzeichen festgestellt werden, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Bei ihm wurde eine Blutentnahme angeordnet. Ein 18-jähriger "Helfer" händigte freiwillig einen Teleskopschlagstock an die Beamten aus. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren nach dem Waffengesetz eingeleitet. Bei einem 22-jährigen Beteiligten wurden Tabletten die dem Betäubungsmittelgesetz unterliegen sowie ein Reizstoffsprühgerät sichergestellt. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden gegen ihn eingeleitet. Da beim Vierten im Bunde, einem 17-Jährigen, geringe Mengen an Marihuana sichergestellt wurden, erwartet auch ihn ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Gesetz zum Umgang mit Konsumcannabis. Warum das Fahrzeug geschoben wurde, sowie die Umstände zur Herkunft des Fahrzeugs sind derzeit Gegenstand der weiteren polizeilichen Ermittlungen. |krä

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 0631 369-15007 oder -15199
E-Mail: pdpirmasens.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeidirektion Pirmasens
