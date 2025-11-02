PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Pirmasens mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht auf dem MediaMarkt-Parkplatz

Pirmasens (ots)

Am 31.10.2025, zwischen 16:00 Uhr und 17:15 Uhr, parkte ein weißer 1er BMW mit SÜW-Kennzeichen auf dem Parkplatz des MediaMarktes und des Kauflandes in der Zweibrücker Straße in Pirmasens. Dessen Eigentümer musste bei seiner Rückkehr einen Schaden an der Heckstoßstange feststellen. Die Schadenshöhe wird auf ca. 500EUR geschätzt. Der Verursacher hatte sich bereits unerlaubt vom Unfallort entfernt. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder unter der E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 0631 369-15007 oder -15199
E-Mail: pdpirmasens.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Pirmasens mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Pirmasens
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Pirmasens
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren