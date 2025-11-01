Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Fahrerflucht im Kreisel des Medi-Centers

Pirmasens (ots)

Am späten Halloween-Abend wurde ein Metallpoller im Bereich des Kreisels des Medi-Centers in Pirmasens durch ein Auto beschädigt. Der Verursacher flüchtete daraufhin in Richtung Rodalber Straße. Der Schaden am Poller wird auf ca. 250EUR geschätzt. Nach bisherigen Erkenntnissen könnte es sich bei dem flüchtigen Auto um einen Peugeot gehandelt haben. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder unter der E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips

