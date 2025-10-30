PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Bronzeskulptur aus Firma gestohlen

Zweibrücken (ots)

Bei einem Einbruch in der Nacht auf Donnerstag (29.10.2025) in eine Firma Am Funkturm entwendeten die Täter verschiedene Metallteile. Auch ein circa 58 kg schweres Kreuz aus Bronze fiel den Einbrechern in die Hände. Vermutlich zwischen 23 Uhr bis 9 Uhr verschafften sich die Diebe Zutritt zu dem umzäunten Gelände am Ende der Straße. Dort drangen sie in das Gebäude ein und nahmen circa 15 kg Aluminiumteile, drei Lackierrahmen aus Aluminium sowie die Bronzeskulptur mit. Die Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Hat jemand zur fraglichen Zeit ein verdächtiges Fahrzeug oder Personen in dem Gewerbegebiet wahrgenommen? Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder per E-Mail unter kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |krä

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 0631 369-15007 oder -15199
E-Mail: pdpirmasens.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell

