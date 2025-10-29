PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Wohnungsbrand

Zweibrücken (ots)

Am Dienstagabend (28.10.2025) rückten Einsatzkräfte zu einem Feuer in der Webenheimer Straße aus. Zeugen alarmierten die Rettungsleitstelle um 20.45 Uhr über Rauch und Brandgeruch aus einer Wohnung im zweiten Obergeschoss des Mehrfamilienhauses. Die alarmierte Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen. Der Wohnungsinhaber konnte eigenständig und unverletzt seine Wohnung verlassen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand brach der Brand im Schlafbereich aus. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von mindestens einem mittleren fünfstelligen Bereich. Die brandbeschädigte Wohnung ist aktuell nicht mehr bewohnbar. Der Betroffene verbrachte die Nacht bei einem Bekannten. Die Kriminalpolizei Pirmasens hat die Ermittlungen aufgenommen. |krä

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 0631 369-15007 oder -15199
E-Mail: pdpirmasens.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell

