PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Pirmasens mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pirmasens - Fahren unter Alkoholeinfluss

Pirmasens (ots)

Am 24.10.2025, gegen 19:15 Uhr, wurde ein Fahrzeug in der Baumgartenstraße in Pirmasens fahrend festgestellt und einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Fahrerin konnte deutlich Alkoholgeruch wahrgenommen werden, weshalb ein Alkoholtest durchgeführt wurde. Dieser ergab einen Wert von 2,19 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen, der Führerschein sichergestellt, die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.|pips

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 0631 369-15007 oder -15199
E-Mail: pdpirmasens.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Pirmasens mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Pirmasens
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Pirmasens
Alle Meldungen Alle
  • 19.10.2025 – 14:03

    POL-PDPS: Körperverletzungen auf der Lemberger Kerwe

    Lemberg (ots) - Im Verlauf der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es auf der Kerwe in Lemberg zu zwei Körperverletzungsdelikten. In beiden Fällen schlugen die Täter den Geschädigten mit den Fäusten ins Gesicht. Hierdurch erlitten sie jeweils eine Prellung am Auge und eine Verletzung im Bereich des Kinns. Die Täter standen unter dem Einfluss von Alkohol. Einer der Täter flüchtete nach der Tat und konnte bislang ...

    mehr
  • 18.10.2025 – 09:34

    POL-PDPS: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

    Vinningen (ots) - Am Freitagmorgen, den 17.10.2025, ereignete sich auf der Landesstraße zwischen Vinningen und Bottenbach ein Verkehrsunfall, bei dem die Alleinverursacherin deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Die 60-jährige Fahrzeugführerin kam in einer Linkskurve nach rechts in den Seitenstreifen, wodurch sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und folglich von der Fahrbahn abkam. Die Fahrerin überschlug sich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren