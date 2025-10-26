POL-PDPS: Pirmasens - Fahren unter Alkoholeinfluss
Pirmasens (ots)
Am 24.10.2025, gegen 19:15 Uhr, wurde ein Fahrzeug in der Baumgartenstraße in Pirmasens fahrend festgestellt und einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Fahrerin konnte deutlich Alkoholgeruch wahrgenommen werden, weshalb ein Alkoholtest durchgeführt wurde. Dieser ergab einen Wert von 2,19 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen, der Führerschein sichergestellt, die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.|pips
Kontaktdaten für Presseanfragen:
Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Pirmasens
Telefon: 0631 369-15007 oder -15199
E-Mail: pdpirmasens.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz
Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell