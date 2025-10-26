POL-PDPS: Pirmasens - Fahren unter Alkoholeinfluss

Lemberg (ots) - Im Verlauf der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es auf der Kerwe in Lemberg zu zwei Körperverletzungsdelikten. In beiden Fällen schlugen die Täter den Geschädigten mit den Fäusten ins Gesicht. Hierdurch erlitten sie jeweils eine Prellung am Auge und eine Verletzung im Bereich des Kinns. Die Täter standen unter dem Einfluss von Alkohol. Einer der Täter flüchtete nach der Tat und konnte bislang ...

mehr