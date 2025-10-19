PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Körperverletzungen auf der Lemberger Kerwe

Lemberg (ots)

Im Verlauf der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es auf der Kerwe in Lemberg zu zwei Körperverletzungsdelikten. In beiden Fällen schlugen die Täter den Geschädigten mit den Fäusten ins Gesicht. Hierdurch erlitten sie jeweils eine Prellung am Auge und eine Verletzung im Bereich des Kinns. Die Täter standen unter dem Einfluss von Alkohol. Einer der Täter flüchtete nach der Tat und konnte bislang nicht identifiziert werden.

Zeugen, die Hinweise zum unbekannten Täter geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder per E-Mail unter pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 0631 369-15007 oder -15199
E-Mail: pdpirmasens.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell

